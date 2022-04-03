Из-за войны в Украине уничтожено или повреждено уже почти 6,8 тыс. жилых домов, - Чернышов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявляет, что в результате войны в Украине уничтожены или повреждены уже почти 6,8 тыс. жилых домов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В Украине уничтожено или повреждено примерно 6800 жилых домов в результате российско-украинской войны… На сегодняшний день для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей, которыми мы должны заняться сразу после завершения войны, нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период", - сказал Чернышов.

Министр считает, что средства на развитие и восстановление городов и агломераций необходимо будет измерять в сотнях миллиардов долларов.

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