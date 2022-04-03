Россию и Беларусь отстранили от 90-95% мировых соревнований, - Гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что Россию и Беларусь отстранили от участия в 90-95% мировых соревнований.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если брать за 100% весь мировой спорт, то где-то 90-95% отстранили Российскую Федерацию и Беларусь от участия в соревнованиях. Это реальный удар по спорту этих стран", - сказал Гутцайт.

Кроме того, министр сообщил, что все мировые соревнования, которые должны были быть на территории России в 2022-2024 годах, перенесены в другие страны.

"Полностью продолжается спортивный бойкот, они нигде не участвуют", - подчеркнул Гутцайт.

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Министр отметил, что такие санкции будут точно действовать, пока продолжается война, а после ее завершения, возможно, что-то будет пересмотрено. "В Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики, мы всегда так работали, но на сегодняшний день уже нет спорта вне политики - спорт в политике", - уверен министр.