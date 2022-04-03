Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 18000 человек,
танков ‒ 644 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,
артиллерийских систем – 325 ед,
РСЗО - 105 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов – 143 ед,
вертолетов - 134 ед,
автомобильной техники - 1249 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 89,
специальная техника - 24,
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.