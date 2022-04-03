Новости • Война

Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин

11 34044
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 18000 человек,

танков ‒ 644 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,

артиллерийских систем – 325 ед,

РСЗО - 105 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов - 134 ед,

автомобильной техники - 1249 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 89,

специальная техника - 24,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Читайте также: Российские оккупанты хотят захватить Донбасс и юг Украины, - Зеленский

Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Onufri Zagloba
    "... я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера - под руководством Мосли ли кого-то в этом роде. И где мы окажемся в итоге? [...] Я убежден, что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места, если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться. Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью». Winston Churchill, May 28, 1940
  • Vsevolod Marchenko
    Аваков на своїй сторінці в ФБ називає зовсім інші втрати орків. Каже, що його джерела з москальського МВС надійні. Він їм довіряє. А наш Генштаб, він каже, з обережності занижає втрати кацапні.

    Инсайд
    -выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:
    "Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
    ВС РФ- 17 549 человек.
    ЧВК - 5 366 человек.
    Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"

    Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии
    дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.
    Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!
    Слава ЗСУ!
  • Onufri Zagloba
    «Если Германия не будет побеждена так, что не останется места ни для сомнений, ни для споров, если она не будет убеждена страшной логикой событий в том, что слава ее народа никогда не может быть достигнута насильственными средствами, если ее боеспособность после войны не будет ощутимо подорвана, возобновление конфликта, после непростого и злонамеренного перемирия, кажется неизбежным». Winston Churchill, January 1917
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости