Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18 тысяч человек.