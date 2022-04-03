Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине
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Территорию одного из сел Апостольской громады (Криворожский район) вражеские солдаты обстреляли из системы залпового огня кассетными боеприпасами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал глава Апостолова Андрей Оса.
"Ночью территорию одного из сел громады враг обстрелял из системы залпового огня кассетными боеприпасами. Попаданий в жилые дома, к счастью, нет. Пострадавших нет", - написал он.
Как сказано, на местах падения снарядов работают полиция и ГСЧС.