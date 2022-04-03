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Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине

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Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами село на Днепропетровщине
Территорию одного из сел Апостольской громады (Криворожский район) вражеские солдаты обстреляли из системы залпового огня кассетными боеприпасами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал глава Апостолова Андрей Оса.

"Ночью территорию одного из сел громады враг обстрелял из системы залпового огня кассетными боеприпасами. Попаданий в жилые дома, к счастью, нет. Пострадавших нет", - написал он.

Как сказано, на местах падения снарядов работают полиция и ГСЧС.

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Топ комментарии

  • Генадий Горелик
    за все придет ответка. дрожите москальня. дома тоже не отсидитесь.
  • Patrick's
    Сребреніца за масові вбивства мирного населення стала символом геноциду сербів проти боснійців.А Буча? А Буча-це Володимир Володимирович просто не знає.Але якщо зустрітися і заглянути йому в очі...
  • Robert Bodnar
    Хочу звернути вашу увагу на подібрих пропагандонів:
    https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
    допоможіть блоканути

    Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
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