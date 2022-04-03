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Ирпень закрыт на выезд для защиты от мародеров, - мэр Маркушин

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Ирпень закрыт на выезд для защиты от мародеров, - мэр Маркушин
Местные власти Ирпеня приняли решение закрыть город для защиты от мародеров.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция - это и патрули, и взрывотехники", - уточнил он.

"Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали склад награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам.

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  • Ksenia VB
  • Patrick's
    Медвечук, шуфричи, мураевьі, должньі бьіть разорваньі на мелкие куски и спущеньі в унитаз.
  • Destr Smith
    Не стесняемся расстреливать мародёров и прочую мразь! Сейчас нам кормить это чудо, вместо ребят которые в окопах голодают, а потом оно выйдет и продолжит своё грязное дело!
    Чистая нация - залог успеха!!!
    Помним что где-то в глубине души, воровство произошло от рашки.
    А тем кто решил что мародерство это вынужденная мера - станьте на улице и попросите помощи! вам и еду принесут и одежду и может даже жильё, если сочтут вменяемым.
    Не будьте рашистами, оставайтесь Людьми!
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