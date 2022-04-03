Оккупанты отпустили похищенного мэра Берислава
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Российские захватчики отпустили похищенного мэра Берислава Херсонской области Александра Шаповалова.
Об этом сообщается на сайте Бериславского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Городской голова освобожден. Вчера (2 апреля. – Ред.) около 11:00 городского голову Берислава Александра Шаповалова отпустили из плена. Это были 16 долгих и трудных дней для всех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мэр города находится дома и пытается вернуться к нормальной жизни.
Его здоровью ничего не угрожает.