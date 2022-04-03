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Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области

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Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
Петр Порошенко призывает собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, чтобы представить всему миру факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

"Шокированный массовыми убийствами российскими военными мирных жителей городов и поселков Киевской области. И Украина, и мир должны отдавать себе отчет, что именно такую ​​страшную судьбу приготовил для нас, для украинцев, кровавый путинский режим, если мы проигрываем в этой войне, если опустим руки и перестанем бороться", – написал Порошенко в Facebook.

"Призываю созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека, на котором представить бесчеловечные факты геноцида украинского народа со стороны путинского режима и решительно отреагировать на эти преступления. Предлагаю также немедленно направить международную миссию для изучения и фиксации фактов геноцида", - подчеркивает пятый президент.

Порошенко убежден: доказательства массовых убийств украинцев должны также лежать на столе Международного уголовного суда по делу геноцида против Украины, а любые так называемые мирные договоренности с Россией невозможны без обеспечения полной ответственности российских военных преступников за убийства украинцев и уничтожение мирных городов и поселков.

"Весь мир должен еще раз подумать, хочет ли он торговать с кровавым мясником Путиным, заключать с ним новые соглашения и строить с его режимом свое будущее", – пишет Порошенко.

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"Путин, как и Сталин, стремится стереть Украину и украинцев с лица земли и карты мира. Но несмотря ни на что, мы победим, Украина победит. Почтим погибших, помолимся о покое их душ, а потом еще крепче стиснем зубы и будем гнать врага с украинской земли", – убежден Петр Порошенко.

"Кровавые репрессии против украинцев в который раз убеждают меня в том, что единственный возможный путь для региональной и мировой безопасности – это депутинизация России", – резюмирует пятый президент.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Він би вже скликав.
    А чого зелені чекають ? Бояться мирні угоди зіпсувати чи що ?
  • Абырвалг Шариков
    Не Порошенко это должен делать, а президент. За границей ох как не любят когда мирных расстреливают, нужно этим пользоваться. Но зеле некогда.. оно интервью целыми днями дает... некогда ему..
  • olele
    ...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

    Генерал Дмитро Марченко:

    виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

    Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

    Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

    За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

    👉🏼Які уроки битви за Київ?

    1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
    2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
    3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
    4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
    5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
    6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
    7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

    Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
    https://t.me/irpininteresting/4673
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