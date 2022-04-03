В освобожденных от врага городах и селах на Киевщине проводят зачистку и разминирование

В освобожденных от русских захватчиков населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава киевской ОВА Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Продолжается вывод в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары", – сообщил он.

В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах ситуация контролируемая. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны – в повышенной боеготовности.

В Бучанском районе в громадах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.

Броварской район – территория полностью контролируемая. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В частности, это территории Великодымерской, Калитянской и Барышевской громад.

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В Вышгородском районе ситуация остается напряженной, но контролируемой. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Как сообщалось, в Киевской области ввели комендантский час с 21:00 2-го по 6:00 3 апреля.

Для населенных пунктов Броварского, Вышгородского и Бучанского районов ограничения будут действовать более жестко: там комендантский час ужесточен. На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

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