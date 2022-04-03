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На юге страны уничтожены две российские крылатые ракеты морского базирования, - воздушное командование "Південь"

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На юге страны уничтожены две российские крылатые ракеты морского базирования, - воздушное командование "Південь"
Утром, 3 апреля, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Південь".

Как отмечается, очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.

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Топ комментарии

  • A rt fb16bfd9
    Украинские десантники взяли под контроль Припять и границу с Беларусью

    ВСУ успешно освободили Киевскую область от российских войск. 3 апреля украинские защитники взяли под контроль район города Припять и вышли на границу с Беларусью.

    Об этом только что сообщил командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Крылатые ракеты - грозное оружие, кацапские кака.либры несут 400 кг. взрывчатки. Но это оружие для трусливой кацапской орды, которую наша пехота бьет по всем направлениям. Вот кацапня в безсильной злобе и запускает свои кака.либры.
  • MAKAROV ddf66d11
    К можно нанести ракетный удар по Севастополю? А то больно они деловые на форумах да и вообще булки подрасслабили. Хотелось бы чтобы этот скот по подвалам пробегал, как я.
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