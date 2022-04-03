На юге страны уничтожены две российские крылатые ракеты морского базирования, - воздушное командование "Південь"
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Утром, 3 апреля, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Південь".
Как отмечается, очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.