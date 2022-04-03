Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"

США помогут содействовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист CNN.

"Ожидается, что США помогут способствовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных чиновников США. Сообщается, что это будут танки Т-72 советских времен, опыт эксплуатации которых имеют украинские военные. Они будут доставлены "в течение дней, а не недель", - говорится в сообщении.

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