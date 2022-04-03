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Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"

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Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"
США помогут содействовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист CNN.

"Ожидается, что США помогут способствовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных чиновников США. Сообщается, что это будут танки Т-72 советских времен, опыт эксплуатации которых имеют украинские военные. Они будут доставлены "в течение дней, а не недель", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alison Reese
    Досить нити вже! Танки не дають - ниють, танки дають - ниють що не таки танки і пальне ще треба, потім скажете що пальне є - то дайте ще танкистів
  • чупакабра
    Спасибо скажите, что хоть что то дают! Когда керманычи дороги строили и дули крутили союзникам на предупреждения и разведданные!
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Боріс Джонсон вже заявив, що Британія надає протикорабельні ракети для захисту Одеси з моря.
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