Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"
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США помогут содействовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист CNN.
"Ожидается, что США помогут способствовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных чиновников США. Сообщается, что это будут танки Т-72 советских времен, опыт эксплуатации которых имеют украинские военные. Они будут доставлены "в течение дней, а не недель", - говорится в сообщении.