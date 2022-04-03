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Польша хочет, чтобы войска США в Европе увеличились до 150 тыс. человек, - глава правящей партии Качиньский

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Польша хочет, чтобы войска США в Европе увеличились до 150 тыс. человек, - глава правящей партии Качиньский
Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тыс. до 150 тыс. человек.

Об этом заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Польша была бы удовлетворена, если бы американцы увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. солдат до 150 тыс. в будущем из-за все большей агрессивности России", - приводят его слова западные СМИ.

"Из них 75 тыс. солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тыс. солдат в странах Балтии и в Польше", - отметил Качиньский.

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До начала военного вторжения РФ в Украину в Европе находились около 80 тыс. военных США. Впоследствии НАТО объявило об увеличении присутствия в регионе – о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Топ комментарии

  • Alex_Dimitrov
    Да этого с головой хватит, 150 тыщ США, 250 тыщ Польша, 300 тыщ Украина, 150 тыщ прочие союзники по НАТО (Прибалтика, Британия, Венгрия, Болгария, Румыния) и 250 тыщ в резерве в тылу (всякие Франции и Германии). Больше миллиона бойцов. Как рухнет путинский режим, можно вводить войска и брать под контроль ЯО. Пока оно есть у Кремля - всегда найдется идиот который не даст миру спокойно жить.
  • Small Jerboa
    США порахують-порахують та скажуть:
    "Да ну, НАХ! Дешевше подарувати Україні пару авіаносців, що би вона остаточно знищила ту РФію НАХ!"
  • botoks
    а что сразу США ? можно немцев и французов, венгров, люксембургцев - они же тоже натовцы
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