Разведка обнародовала список десантников из Волгоградской области, совершающих военные преступления против народа Украины

Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные российских военных преступников из 56-й десантно-штурмовой бригады, совершающих военные преступления против мирных украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

По имеющимся данным, этот список российских военнослужащих находится на постоянной дислокации в городе Феодосия (территория временно оккупированного Крыма).

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады в/ч 74507 г. Камышин, Волгоградской области (Феодосия, Крым), совершающих военные преступления против народа Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке.

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