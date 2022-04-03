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Разведка обнародовала список десантников из Волгоградской области, совершающих военные преступления против народа Украины

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Разведка обнародовала список десантников из Волгоградской области, совершающих военные преступления против народа Украины
Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные российских военных преступников из 56-й десантно-штурмовой бригады, совершающих военные преступления против мирных украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

По имеющимся данным, этот список российских военнослужащих находится на постоянной дислокации в городе Феодосия (территория временно оккупированного Крыма).

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады в/ч 74507 г. Камышин, Волгоградской области (Феодосия, Крым), совершающих военные преступления против народа Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Gennady Korban
    2 год ·
    «Гнев Божий» - так называлась операция израильской разведки по уничтожению палестинских террористов причастных к трагедии на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
    Фото и видео, которые вся страна и весь мир увидели сегодня из Бучи не оставляют нам выбора. Генноцид мирного населения, ад 21 века, который устроили российские оккупанты должен быть наказан возмездием.
    Личности каждого военнослужащего, который находился и принимал участие в расстреле мирных людей на территории Бучи, должны быть установлены поименно. Должны быть также установлены имена тех военных преступников и командиров которые отдавали такие приказы на уничтожение мирного населения.
    Безусловно, мы можем годами ждать исполнения решений международных трибуналов или суда ООН по выдаче российских военных преступников, включая Путина и его окружение, но это не даст желаемого результата. Сатисфакция случится только тогда, когда эти ублюдки будут уничтожены физически.
    Спецслужбы Украины должны применить опыт и поддержку разведок мира, чтобы показательно физически ликвидировать военных преступников России.
    После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины. После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.
    И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Повторю окремо закінчення посту, попередження для зеленського, арахамії, подоляка, єрмака. Воно дуже важливе.

    "После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины.

    После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.

    И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!"
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