Разведка обнародовала список десантников из Волгоградской области, совершающих военные преступления против народа Украины
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные российских военных преступников из 56-й десантно-штурмовой бригады, совершающих военные преступления против мирных украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
По имеющимся данным, этот список российских военнослужащих находится на постоянной дислокации в городе Феодосия (территория временно оккупированного Крыма).
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады в/ч 74507 г. Камышин, Волгоградской области (Феодосия, Крым), совершающих военные преступления против народа Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке.