Кулеба требует новых разрушительных санкций против РФ из-за зверств оккупантов в Буче

Оккупанты намеренно организовали массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно", - заметил Кулеба.

По его словам, следует ввести следующие санкции против РФ:

-эмбарго на нефть, газ, уголь;

- закрытие всех портов для российских судов и товаров;

-отключение всех российских банков от SWIFT.

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