Кулеба требует новых разрушительных санкций против РФ из-за зверств оккупантов в Буче
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Оккупанты намеренно организовали массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно", - заметил Кулеба.
По его словам, следует ввести следующие санкции против РФ:
-эмбарго на нефть, газ, уголь;
- закрытие всех портов для российских судов и товаров;
-отключение всех российских банков от SWIFT.