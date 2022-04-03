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Кулеба требует новых разрушительных санкций против РФ из-за зверств оккупантов в Буче

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Кулеба требует новых разрушительных санкций против РФ из-за зверств оккупантов в Буче
Оккупанты намеренно организовали массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно", - заметил Кулеба.

По его словам, следует ввести следующие санкции против РФ:

-эмбарго на нефть, газ, уголь;

- закрытие всех портов для российских судов и товаров;

-отключение всех российских банков от SWIFT.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Дмитрий Кулеба всё правильно надо миру открывать глаза. Весь мир должен знать кто такие русские фашисты по горло в крови.
  • Larissa Kora 56c14f78
    То може вже забути про принизливі переговори-договори ім.хламідіїподоляка.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    А ведь с ускорением идёт ужесточение санкций и одновременно нам оружие и др помощь. 👍😁❗
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