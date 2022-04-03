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Убитого оккупантами фотожурналиста Макса Левина наградили орденом "За мужество"

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Убитого оккупантами фотожурналиста Макса Левина наградили орденом "За мужество"
Президент Владимир Зеленский наградил посмертно фотожурналиста Максима Левина, убитого захватчиками в Киевской области, орденом "За мужество".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: Наградить орденом "За мужество" III степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в документе.

Документалист и фотограф Макс Левин пропал в районе села Гута Межигорская в Киевской области 13 марта. 2 апреля обнаружили его тело. По данным Офиса генерального прокурора, оккупанты убили безоружного Левина двумя выстрелами из стрелкового оружия.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Все улицы хоть как то связанные с касапским вонючим миром переименовать в честь украинских Героев.
  • Ksenia VB
    Які в нас люди гинуть...
    Неймовірні, талановиті, працьовиті, сильні, мужні....справжні Герої.
  • Ksenia VB
    Серед втрат також



    The Insider
    @the_ins_ru
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