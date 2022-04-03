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Украинские военные контролируют все воздушное пространство Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ

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Украинские военные контролируют все воздушное пространство Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ
Россия генерирует фейки о том, что украинские воздушные силы уничтожены, но это – пропаганда исключительно для внутреннего потребления РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже уничтожены более 140 самолетов и более 130 вертолетов вражеских, и то, что российская пропаганда пытается вложить в уши своих граждан, что Воздушные силы Украины уничтожены – они существуют. Это только для внутреннего потребления. Они отлично знают, что мы контролируем воздушное пространство, на некоторых участках они нарастили средства противовоздушной обороны. Таким образом, там трудно выполнять задачи, но и по тем направлениям мы уверенно бьем (врага). Пример вчерашнего дня, сегодняшнего дня. Надеюсь, еще до вечера будут еще новости", - подчеркнул Игнат.

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Топ комментарии

  • НБ
    Скільки там міжнародний злочинець в розшуку Бєня Коломойський, якого кришує його ставленик ЗЕ, вкрав з Приватбанку? 5,7 мільярда доларів! Достатньо для розбудови української авіації. Вимагаємо санкцій проти цієї потвори і видачі його для суду в США!!!
  • olele
    🛩 Новина на десятки мільйонів доларів! ЗСУ збили черговий російський Су-34

    🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.

    🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
    https://t.me/spravdi/4353
  • vigo
    А если сбивается процентов 90, то это контроль или тоже «просто видят»
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