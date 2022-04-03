Украинские военные контролируют все воздушное пространство Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ

Россия генерирует фейки о том, что украинские воздушные силы уничтожены, но это – пропаганда исключительно для внутреннего потребления РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Уже уничтожены более 140 самолетов и более 130 вертолетов вражеских, и то, что российская пропаганда пытается вложить в уши своих граждан, что Воздушные силы Украины уничтожены – они существуют. Это только для внутреннего потребления. Они отлично знают, что мы контролируем воздушное пространство, на некоторых участках они нарастили средства противовоздушной обороны. Таким образом, там трудно выполнять задачи, но и по тем направлениям мы уверенно бьем (врага). Пример вчерашнего дня, сегодняшнего дня. Надеюсь, еще до вечера будут еще новости", - подчеркнул Игнат.

Читайте также: Информация о гибели первой украинской женщины-пилота Натальи Пераковой - фейк, - ВСУ