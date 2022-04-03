Мародерство – это реальность российской армии, - Стефанчук

Мародерство является действительностью армии Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в фейсбуке.

"Мародерство - это позорная реальность российской армии. Реальность, которая навсегда искореняет в сознании даже самых упорных приверженцев "русского мира" мифы о величии "второй армии мира", героизации "деды воевали", "романтизации офицеров белогвардейской армии" и другой бред. Сегодня российская армия – это армия жлобов. А их главные трофеи – это микроволновки, фены, электрочайники, унитазы и "кавры на стену", которые они отжали в разбитых городках и переправляют своим самкам в "русские зажопински", - пишет Стефанчук.

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Стефанчук напомнил "лайфхак", что именно для таких "охотников за халявой" Верховная Рада приняла закон, который предлагает не размениваться по мелочам.

"Сдай танк - получи $100.000, БМП - $50.000, РСЗО - $25.000, военный автомобиль - $10.000. Есть предложения и для "зажиточных господ". За боевой самолет или корабль 1 или 2 ранга - $1.000 000" и 4 ранга - $500.000. Для "оптовых клиентов" действует система лояльности. Сдай "железный гроб", что может стать твоей "последней обителью", - отметил Стефанчук.