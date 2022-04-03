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Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств: Россия хуже ИГИЛ, счет убитых уже пошел на сотни

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Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств: Россия хуже ИГИЛ, счет убитых уже пошел на сотни
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевщины для сбора доказательной базы совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом глава МИД Украины заявил в воскресенье, 3 апреля, в эфире британского радио Times UK radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины.

"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями как можно более тщательно собрать все доказательства военных преступлений россиян", - подчеркнул он.

Как отмечается, МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд.

Кулеба подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства.

"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, и тоже уходя из них", - заявил он.

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Глава МИД Украины рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования: "Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ".

"Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Mikola Mazurenko
    І не тільки по Бучі, але по всій Україні. Ця біда буде ширитися по всій планеті, якщо не зупинити
  • volley
    Поки вся країна оплакує вбитих та закатованих на Київщині, поки розстрілюють Маріуполь, а Харків криють градами та ракетами, на Телеканал ТЕТ Студія "Квартал 95" та Дизель Шоу демонструють концерт «Доброго вечора, Ми з України». Звісно що з Варшави.

    А тепер взагадайте, скільки там було реально українського? Крім мови ведучих майже НУЛЬ.

    В чому тут «ми з України»? Де тут Україна взагалі? І як ці особи представляють Україну в світі, якщо все це відбувається мовою з якою прийшов до нас окупант.

    Замість того, щоб змінюватись, ці «особи» далі продовжують свою лінію русифікації України.
    В ці часи і після цих часів це виглядає як знущання над всіма нами, над пам'яттю загиблих, над всіма хто бореться зараз за Україну, а не хоче тут малоросії. ЦЕ ЗНУЩАННЯ.
    Про дешевий «гумор» взагалі мовчу.

    Іншими словами - Квартал і канали Коломойського лишились там де вони і були. Для них видно нічого не змінилось. Знищення цілих міст і тисяч людей не аргумент, щоб нарешті дійшло?
  • Светлана Науменко
    Папа Ермака - ветеран ГРУ РФ, друг Козака, проживает в Москве. Ермак как работал на россию, так и продолжает это делать и сейчас во время войны.
    Он еще в 2019 говорил, что с РФ надо дружить, а это Запад нас хочет рассорить.
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