Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств: Россия хуже ИГИЛ, счет убитых уже пошел на сотни

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевщины для сбора доказательной базы совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом глава МИД Украины заявил в воскресенье, 3 апреля, в эфире британского радио Times UK radio, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины.

"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями как можно более тщательно собрать все доказательства военных преступлений россиян", - подчеркнул он.

Как отмечается, МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд.

Кулеба подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства.

"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, и тоже уходя из них", - заявил он.

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Глава МИД Украины рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования: "Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ".

"Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность", - подчеркнул министр.