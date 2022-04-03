Россия готовится к затяжной войне, - Центр противодействия дезинформации
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
В центре перечислили тезисы российской пропаганды: "первый этап спецоперации продемонстрировал результаты", "денацификация идет по плану", "Донбасс может рассчитывать на безопасность".
Как сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, сейчас россия смещает акцент, чтобы продемонстрировать победу 9 мая на Востоке Украины. Но это будут лишь промежуточные итоги затяжной войны, поскольку путин нацелен праздновать собственную победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация. в Украине", - говорится в сообщении.
В Центре отметили, что Россия не оставит попыток захватить всю территорию нашей страны.
"Смещение поля боя не означает, что РФ прекратит прибегать к воздушным атакам ракетами большой дальности и самолетами по всей части Украины", - подытожили аналитики.