Под Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва
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В районе российского Белгорода недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Они произошли спустя несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде дрожали окна.
Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.
"Был слышен звук взрыва, на землю упали обломки. Как и положено, улицу огородили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их забрали. Ограждение уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет" , – отметил он.