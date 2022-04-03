Они должны быть подвергнуты трибуналу, - Anonymous обнародовали персональные данные 120 тысяч военных РФ, воюющих против Украины
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Группа хакеров и активистов Anonymous слила в сеть персональные данные военнослужащих страны-агрессора.
Об этом Anonymous сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Обнародовали персональные данные 120 тысяч российских солдат, воюющих в Украине. Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления", - говорится в заявлении.
Ознакомиться с именами совершающих военные преступления против мирного населения Украины можно здесь.