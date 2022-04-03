Оккупанты пытали и убили марафонца-рекордсмена Сергея Проневича на Сумщине

Тело рекордсмена было найдено через неделю после исчезновения. Его обнаружили, когда освободили Боромлю.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения", - написала она в фейсбуке.

Это оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич. В Национальный Реестр рекордов в 2019 году был внесен его рекорд - в полном военном снаряжении Сергей пробежал марафонскую дистанцию за 4 часа 36 минут.

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Ветрова напомнила, что пытка людей считается преступлением даже во время войны. Прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.