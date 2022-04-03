Глава МИД ФРГ Бербок о зверствах оккупантов в Буче: Мы усилим санкции против РФ и еще больше будем поддерживать оборону Украины
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Германия обещает ужесточить санкции против РФ и поддержать оборону Украины из-за зверств российских оккупантов в Буче.
Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок написала в Twiitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Фотографии из Бучи невыносимо ужасающие. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Ответственные за военные преступления должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше будем поддерживать оборону Украины", - написала Бербок.