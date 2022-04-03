Новости • Война

Глава МИД ФРГ Бербок о зверствах оккупантов в Буче: Мы усилим санкции против РФ и еще больше будем поддерживать оборону Украины

16 40760
Глава МИД ФРГ Бербок о зверствах оккупантов в Буче: Мы усилим санкции против РФ и еще больше будем поддерживать оборону Украины
Германия обещает ужесточить санкции против РФ и поддержать оборону Украины из-за зверств российских оккупантов в Буче.

Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок написала в Twiitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Фотографии из Бучи невыносимо ужасающие. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Ответственные за военные преступления должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше будем поддерживать оборону Украины", - написала Бербок.

Смотрите: Маленький Давид рассказал, как их семья под обстрелами уезжала из Бучи: Я чувствовал, что могут быть неприятности, некоторые машины с детьми расстреляли. ВИДЕО

Топ комментарии

  • ptn hlo 428037f7
  • jklpqrs
    Давайте перед тем как проклинать немцев, вспомним Зеленского и его свору, которые банально "ложили" на армию на протяжении 2,5 лет и занимались тем, что обеспечивали себе и бене комфортную жизнь. По дороге вспомним генералов, которых сажали в тюрьмы. И т.д. Фрау здесь не виновата, виноват народ, который выбрал это все в 2019.
  • Женя-Женя
    да, фрау бербок. Посилюйте. Но помните, что самое главное - чтобы немцы экономически не пострадали и не были втянуты в эту войну. Повторите это для услады кацапов в 101 раз.
    Твари вы сс*ливые.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости