В Нидерландах полностью остановилась железная дорога. Проблему не разглашают
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Инцидент произошел утром. В полдень по Киеву (11:00 по местному времени) NS сообщил о масштабном сбое, но не предоставил деталей. "Сейчас невозможно предоставить текущую информацию о поездках. Мы работаем над восстановлением, но пока не можем сказать, как долго будет продолжаться такая ситуация", - пояснил перевозчик.
По утверждению нидерландского общественного вещателя NOS, из-за сбоя по всей стране остановились все междугородные (intercity) поезда. Продолжили работать только региональные поезда (близкого сообщения) нескольких мелких перевозчиков, но их расписание движения стало непредсказуемым – на станциях не было никакой информации о нем.
Только через два часа после начала сбоя NS опубликовал официальное уведомление о возможном времени возобновления работы системы. Согласно ему, тотальная остановка intercity-поездов продлится как минимум до 17:00, и на станциях появилась информация о состоянии дел, а также региональные перевозчики возобновили работу по привычному расписанию. Перевозчик решил не запускать дублирующие автобусы, потому что те все равно не спасли бы ситуацию. "1000 человек в поезде, 50 человек в автобусе", объяснил это решение спикер NS.
Ранее спецслужбы Нидерландов требовали у правительства большего финансирования из-за кибератак Китая и РФ. Известно, что российские хакеры неоднократно останавливали работу инфраструктурных объектов и эти действия были связаны с правительством РФ.
Впрочем, происхождение подобного сбоя пока не уточняется.