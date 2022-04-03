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Глава МИД Литвы Ландсбергис о зверствах войск РФ в Буче: Покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Не будьте соучастниками!

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Глава МИД Литвы Ландсбергис о зверствах войск РФ в Буче: Покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Не будьте соучастниками!
Покупая российскую нефть и газ, Европейский союз финансирует военные преступления.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Отступление российской армии – массовых убийц из Бучи – показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Иначе и быть не может – покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками", - написал он.

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Топ комментарии

  • Andrij Shaman
    дякуєм
  • Mikola Mazurenko
    Литва дуже дружня країна! Респект зажди.
  • ptn hlo 428037f7
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