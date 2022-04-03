Литва направит в Украину две профессиональные команды врачей-травматологов и врачей-реаниматологов с полным комплектом оборудования и лекарствами

Литовские чиновники во главе с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом и послом Литовской Республики в Украине Вальдемарсом Сарапинасом посетили Украину в рамках двухдневного визита и планируют оказать поддержку украинской системе здравоохранения.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Это первый с начала полномасштабного российского вторжения визит министра здравоохранения страны-участника ЕС в Украину. Европейские политики своими глазами убедились, какие ужасные последствия имеет война, которую РФ уже больше месяца ведет на нашей территории.

По словам Арунаса Дулькиса, сегодня "Литва готова помочь Украине с интеграцией в ЕС и стать в этом процессе проводником по медицинским вопросам".

В ближайшее время Литва направит в Украину две профессиональные команды врачей-травматологов и врачей-реаниматологов с полным комплектом оборудования и лекарственных средств. Литовские коллеги профессионально поддержат наших медиков, а украинские врачи в свою очередь поделятся уникальным опытом работы в чрезвычайных ситуациях.

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