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Войска РФ нанесли ракетный удар по Василькову, есть раненые, - Воздушное командование "Центр"

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Войска РФ нанесли ракетный удар по Василькову, есть раненые, - Воздушное командование "Центр"
Сегодня, 3 апреля, враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашим системам противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью Воздушного командования "Центр".

Как отмечается, эта территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

"На территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами громада начала восстанавливать после пожара. Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практики устрашения мирного населения, ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и в зданиях работники заведения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.

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"Уже весь мир понял - изверги пришли убивать украинцев, всех... женщин, детей... Орду можно остановить только силой! И мы обязательно Победим вопреки всему!", - резюмировали в Воздушном командовании "Центр".

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Топ комментарии

  • Vladyslav Novikov
    Еще одно подтверждение, того, что войну надо заканчивать не "мирными договорняками", а руинами кремля.
  • kuba
    ПВО ЗСУ щиря подяка та повага
  • Frol Fedoroff
    Когда мы надеемся на Мир и слушаем сказки Аграхамии, Подоляка и пр. про какие-то достижения в переговорах, не надо себя обманывать. Война будет до конца - или рашисты или мы. Даже если наши войны их полностью выгонят с Украины, ничего не помешает оркам обстреливать наши села и города с территории Мордора, как это было в 2014 году. Более того, с нашего Крыма кацапы добровольно не уйдут и разговоры про 15-летний переходной период, это повторение истории пребывания ВМФ Расеи на базе в Севастополе. А именно с захвата Севастополя и началась мокшанско-украинская война.
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