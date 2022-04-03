Мэр Сновска, Черниговщина, освобожден из плена, - Кличко
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Городской голова Сновска (Черниговская область) Александр Медведев освобожден из плена.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Сразу две хорошие новости — городские головы Сновска и Берислава освобождены из плена! ...Александр Медведев, городской голова Сновска, Черниговщина, провел в плену оккупантов неделю. Его захватили 25 марта вместе с семью другими жителями громады. 28 марта четверо мирных жителей были обсвобождены, но судьба мэра оставалась неизвестной.
Оба мэра были захвачены орками из-за принципиальной позиции и отказа идти на сотрудничество с российскими оккупантами", - написал Кличко.