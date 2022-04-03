Генсек НАТО о зверствах РФ в Буче: Такой жестокости мы не видели в Европе десятилетиями. Эта война должна закончиться
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал гибель мирных жителей в Буче. Он назвал действия российских оккупантов "жестокостью".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно и совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и их убивают. И это просто подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", - заявил Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что призывает Международный уголовный суд приступить к расследованию военных преступлений России.