Ни один житель Бучи не пострадал за время пребывания там российских войск. Это провокация киевского режима, - Минобороны РФ

Все опубликованные киевским режимом фото и видео о массовых зверствах российских военнослужащих в городе Буча – якобы "провокация".

В этом пытаются уверить в Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждает российская сторона, за время пребывания Бучи под контролем российских войск якобы "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий".

Выезды из города Буча в Украину не блокировались, все жители "могли свободно уехать в северном направлении, в частности в Беларусь", заявили в Минобороны России.

Кроме того, уверяется, что южные окрестности Бучи, включая жилые кварталы, якобы "круглые сутки обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО". Все подразделения ВС РФ "полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а свидетельства преступлений" в Буче появились всего на 4 день после этого".

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"Все это неопровержимо доказывает, что фотографии и видеокадры из Бучи – очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", - добавляют в российском оборонном ведомстве.