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Ни один житель Бучи не пострадал за время пребывания там российских войск. Это провокация киевского режима, - Минобороны РФ

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Ни один житель Бучи не пострадал за время пребывания там российских войск. Это провокация киевского режима, - Минобороны РФ
Все опубликованные киевским режимом фото и видео о массовых зверствах российских военнослужащих в городе Буча – якобы "провокация".

В этом пытаются уверить в Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждает российская сторона, за время пребывания Бучи под контролем российских войск якобы "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий".

Выезды из города Буча в Украину не блокировались, все жители "могли свободно уехать в северном направлении, в частности в Беларусь", заявили в Минобороны России.

Кроме того, уверяется, что южные окрестности Бучи, включая жилые кварталы, якобы "круглые сутки обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО". Все подразделения ВС РФ "полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а свидетельства преступлений" в Буче появились всего на 4 день после этого".

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"Все это неопровержимо доказывает, что фотографии и видеокадры из Бучи – очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", - добавляют в российском оборонном ведомстве.

Топ комментарии

  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    4 ч. ·

    Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.

    Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.

    Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви - співучасники, - ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».

    І це МОЖНА зробити - якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).

    Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» - це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.

    (Збити бучу - всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…)
    Буча має стати для країни «РФ» - її «інформаційним Сталінградом».

    І тоді - тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.

    Carthago delenda est.
  • littwa
    Теперь понимаешь Хаттаба и Басаева, которые отрезали головы асвабадителям
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Мразота
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