Ни один житель Бучи не пострадал за время пребывания там российских войск. Это провокация киевского режима, - Минобороны РФ
В этом пытаются уверить в Минобороны России, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждает российская сторона, за время пребывания Бучи под контролем российских войск якобы "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий".
Выезды из города Буча в Украину не блокировались, все жители "могли свободно уехать в северном направлении, в частности в Беларусь", заявили в Минобороны России.
Кроме того, уверяется, что южные окрестности Бучи, включая жилые кварталы, якобы "круглые сутки обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО". Все подразделения ВС РФ "полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а свидетельства преступлений" в Буче появились всего на 4 день после этого".
"Все это неопровержимо доказывает, что фотографии и видеокадры из Бучи – очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", - добавляют в российском оборонном ведомстве.