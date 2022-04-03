Украинские политики и бизнесмены призывают CNN не распространять дезинформацию Кремля о полке "Азов"

В мировых СМИ находится место для российской пропаганды про полк "АЗОВ", который в составе Национальной Гвардии Украины героически защищает Мариуполь. Политики заявляют, что некоторая информация в зарубежных источниках – пропаганда Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, открытое письмо в CNN активно распространяют украинские политические деятели и представители бизнеса.

"Без еды, воды, без возможности перегруппироваться, пополнить боеприпасы "Азов" воюет с российским зверем. И именно поэтому мы, украинские политики, промышленники, бизнесмены, украинские граждане обратились с коллективным письмом в CNN, чтобы отстоять честь и доброе имя "Азова", который сегодня отстаивает свободу Мариуполя и независимость Украины", - говорится в сообщении.

Открытое письмо к CNN призывает:

"Мы, украинские политики разных идеологических взглядов, промышленники и бизнесмены обращаемся к CNN. Мы благодарны за то, что вы показываете правду о войне в Украине и объясняете своей аудитории манипуляции Кремля. В то же время мы хотели бы указать на ключевые антиукраинские уловки России, которые она использует для западной аудитории. По нашему мнению, авторы и аудитория CNN частично стали объектом токсичных дезинформационных атак Кремля.

Объявляя свою жестокую и разрушительную войну, Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию" и "денацификацию". Россия сбрасывает бомбы на мирные украинские города, чтобы остановить геноцид русскоязычных жителей неонацистами, - говорит Путин. Примером таких неонацистов российские власти называют полк Национальной Гвардии "Азов". Мы призываем CNN быть очень внимательными, комментируя тему "Азова". Как справедливо говорят в своей колонке обозреватели CNN, Tara John and Tim Lister, это любимая мишень русской пропаганды. Но, по нашему мнению, уважаемые обозреватели частично стали объектом такой пропаганды. О чем идет речь?

Во-первых. Речь идет о сознательной неразберихе между полком Национальной гвардии "Азов" и партией Национальный корпус. Правда в том, что бывшие командиры "Азова" после окончания военной службы создали партию. В нее вошли некоторые ветераны "Азова". Полк "Азов" не является крылом партии. Это часть Национальной гвардии Украины в управлении Генерального штаба и высшего военного командования Украины.

Во-вторых. Авторы приводят цитату политика Андрея Белецкого датируемую 2010 годом, когда он якобы призвал к "крестовому походу белой расы". Эта цитата впервые прозвучала от министра иностранных дел Сергея Лаврова в 2015 году для объяснения российской агрессии. С того момента ее используют различные медиа, в частности, авторитетная газета Guardian, на которую опирается CNN. В то же время единственным живым свидетелем такого заявления Белецкого является Лавров. Нет никаких других свидетельств, что лидер Национального корпуса действительно когда-нибудь такое говорил. Тот же Лавров сейчас утверждает, что Россия не ведет войну против Украины.

В-третьих. Авторы CNN утверждают, что "азовое движение" было финансировано не только государством, но и олигархом Коломойским, на которого США наложили санкции. Фактом является то, что олигарх Коломойский действительно поддерживал некоторые добровольческие объединения, но среди них не было полка "Азов". В этом контексте Россия использует фамилию Коломойского понимая, что это дает дополнительную токсичность именно для американской аудитории.

Итак, мы имеем дело не со случайными неточностями, а с умелыми дезинформационными нарративами, которые бьют по наиболее болезненным точкам Запада с целью ослабить военную и политическую помощь Украине. Мы призываем CNN принести извинения военным и снять с сайта колонку, содержащую грубые передергивания. Распространение такой информации причиняет боль семьям военных, которые уже погибли или сейчас находятся в полном окружении в Мариуполе. Это также деморализует противостояние Украины".

Украинские активисты и политики, бизнесмены и промышленники призывают распространять публично письмо, чтобы отстоять честь и доброе имя главных защитников Мариуполя, полка "Азов".

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