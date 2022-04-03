С освобожденной территории Киевщины вывезли 410 тел мирных жителей, - Венедиктова
Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С территории Киевщины вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", - заявила Генпрокурор.
Она добавила, что в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК.
Венедиктова отметила, что параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.
"Люди напуганы, устали и замучены, они пережили ужас. Для этого тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить шанс найти и наказать виновных", - подчеркнула она.
Как сообщалось, украинские военные освободили от российских захватчиков Киевскую область. Мир облетели кадры убитых захватчиками мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов. Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, люди убиты выстрелами в затылок.
1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах похоронили 280 человек.