Жителям Лозовой в Харьковской области рекомендовано временно выехать из города из-за опасности ракетных ударов, - мэр Зеленский
7 5645
Жителям Лозовой в Харьковской области советуют выехать из города в более безопасные места.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. Пока нет угрозы для Лозовщины, однако в последние дни стали чаще возникать опасности ракетных ударов.
Провели переговоры с руководством Полтавщины о помощи в размещении лозовчан. Завтра, 4 апреля, будут курсировать электропоезда в Полтавском направлении в 12, 13 и 14 часов", - подчеркнул глава города.