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Международные организации должны получить доступ на освобожденные территории для фиксации преступлений российских оккупантов, - Шольц

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Международные организации должны получить доступ на освобожденные территории для фиксации преступлений российских оккупантов, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует допустить представителей международных организаций в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты для документирования преступлений, совершаемых войсками РФ.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я требую, чтобы международные организации получили доступ к этим территориям, чтобы самостоятельно документировать эти зверства. Мы должны расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    РЕДАКЦІЯ ЦЕНЗОР.НЕТ!
    МИ ПОШИРЮЄМО ФОТО З БУЧІ ТА ІРПЕНЯ У СОЦМЕРЕЖАХ В КРАЇНАХ ЄС. ЧЕРЕЗ НАШИХ ДРУЖИН, ЯКІ ПОЇХАЛИ В ЕВАКУАЦІЮ. МОЖНА СТВОРИТИ ОКРЕМИЙ САЙТ З ФОТКАМИ І КОМЕНТАМИ АНГЛ.МОВОЮ. БО ДРУЖИНИ КАЖУТЬ, ЩО НА ТЕЛЕКАНАЛАХ В КРАЇНАХ ЄС ЦІ КАДРИ НЕ ПОКАЗУЮТЬ. ТІПА ЦЕНЗУРА. ТО МИ ТЕ, ЩО БУЛО НА ЦЕНЗОРІ, ПОШИРИЛИ, АЛЕ ЩЕ ТРЕБА ФОТКИ, І КОМЕНТИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЩОБ ВОНИ РОЗУМІЛИ, ПРО ЩО ЦІ ФОТКИ!
    ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Влада України перешкоджає цьому?
    Якщо це так, то це приховування злочинів рашистів.
  • Володимир Логойда
    Вимагати треба було, коли там російські війська були - бо вони не пускали нікого.
    А тепер сідай і їдь, чого вимагаєш - у нас з німцями безвіз . . . Україна пускає.
    От завтра, хоч сам, пане Шольц, сідай і приїдь.
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