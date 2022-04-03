Международные организации должны получить доступ на освобожденные территории для фиксации преступлений российских оккупантов, - Шольц
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует допустить представителей международных организаций в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты для документирования преступлений, совершаемых войсками РФ.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я требую, чтобы международные организации получили доступ к этим территориям, чтобы самостоятельно документировать эти зверства. Мы должны расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", - говорится в сообщении.