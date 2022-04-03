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Война РФ против Украины далека от завершения, - Белый дом

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Война РФ против Украины далека от завершения, - Белый дом
Война России против Украины еще "далека от завершения", несмотря на заявление Москвы, что они отступают из Киева и близлежащих районов.

Об этом заявил руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

"Есть много доказательств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перекинуть их в восточную часть страны, и возобновить там бои", – отметил он.

"Украинцы побеждают в войне вокруг Киева и северной части страны. И это огромная заслуга в их боях и в поддержке, которую оказали им наши союзники по НАТО. Мы посылаем оружие в Украину почти ежедневно", - добавил Клейн.

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Топ комментарии

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Особенно спасибо вам за то, что мы отдали ядерное оружие а вы нам дали Будапештский меморандум ,и в трудное для нас время дали и самолеты и пво системы петриот, и небо перекрыли.
  • Urs
    таёжный лайфхак - бронирование кабины БМ-21.
  • Gal
    Найбільше наша армія була знищена за часів Янковича. Ну і "справжній полковник" Толік Гриценко також постарався...
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