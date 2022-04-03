51% россиян "гордятся" войной РФ против Украины, а 12% - "шокированы", - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Более 50% граждан РФ гордятся войной, которую развязала их страна против Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-Центра", информирует Цензор.НЕТ.

Так, большинство опрошенных (51%) гордятся Россией в войне против Украины.

31% опрошенных заявили, что война РФ против Украины вызывает у них "тревогу, страх и ужас". 12% "шокированы".

В возрастной группе 18-24 лет превосходит "тревога, страх и ужас" (37%), затем идут "гордость за Россию" (33%), "шок" (15%); Кроме этого, в этой возрастной группе, по отношению к другим, выделяется "подавленность, оцепенение" (12%).

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