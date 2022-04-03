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Украина все еще не получила гарантий безопасности от США и других стран, - Зеленский

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Украина все еще не получила гарантий безопасности от США и других стран, - Зеленский
Санкции против РФ – это хорошо, но гарантии безопасности не менее важны.

Об этом в интервью CBS заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Однако Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, другие страны также пока не предоставили Украине гарантий.

По словам главы государства, Украине будет недостаточно простых заверений.

"Если завтра война начнется снова, и будут применены только санкции – это будет ни о чем, потому что санкции важны, но если они не могут остановить агрессию – мы не нуждаемся в таких гарантиях", - подытожил президент.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Отдай им коломойского. Дело быстрее пойдет.
  • Claudia Smith
    які тобі ще треба гарантії. вступ в НАТО був би тобі гарантією. он розвідки надавали тобі всю інформацію. а ти що з нею зробив? капітуляцію підготував?
  • jklpqrs
    Я за, всеми руками и ногами. Но тема гарантий изначально неверная. Какие гарантии Украине может дать, к примеру, Ирландия? Или Исландия? Нам нужны Штаты. Но нужно отдать им ВСЕХ жуликов, которые они разыскивает. Напомню, США ввели санкции против коломойского, а Зеленский вроде как это не замечает. Наверное пришло время выбирать и перестать играться в шибко умного
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