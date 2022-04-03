Новости • Агрессия России против Украины, Война

Россия должна снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать, чтобы Германия ужесточила санкции, - посол Мельник

12 30141
Посол Украины в Германии Андрей Мельник остро отреагировал на дискуссии в немецкой коалиции вокруг возможного ужесточения санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом посол написал на своей странице в twitter, перепостив сообщения главы МИД Германии Анналены Бербок о возможности ужесточения санкций против РФ в ответ на военные преступления россиян в Киевской области.

"А теперь скажем прямо: для того, чтобы правительство светофора (действующая немецкая коалиция) наконец-то решилось хоть немного больше давить на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать. Ок", - пишет он.

Посол перепостил твит Анналены Бербок, в котором глава немецкого МИД обещает дать ответ на преступления российской армии. "Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и предоставим Украине еще большую поддержку в ее обороне", - добавила она.

Таким образом, украинский посол отреагировал на скандальное заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, который высказался против введения эмбарго на российские энергоносители.

"Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии", - заявил он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что после нападения России на Украину Линднер заявил ему в Берлине, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • dihlofos
    Как гитлеровская Германия якшалась с советами, так современная Германия якшается с нацистской россией. Только поменялись местами. Подтверждение тому наемный работник Кремля Шрёдер, фрау Штази, Штайнмайер и другие. Одним словом - ублюдки.
  • Lopik Kocur
    Думаю на німцях треба ставити хрест. Це ті самі фашисти , що і в 41му. Це ще один гемморой для нас, для англічан і янкі. Очевидно цю проблему також прийдеться вирішувати потім, після текучої проблеми. І вже очевидно раз і назавжди
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Андрію Мельнику-респект...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости