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Враг перегруппировывает силы в Донецком направлении. Туда перебрасывают подразделения из Калининградской области, - Генштаб

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Враг перегруппировывает силы в Донецком направлении. Туда перебрасывают подразделения из Калининградской области, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброс отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей".

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  • JleXa BaCuJl6eB
    Поляки КЁНИГСБЕРГ остался без защиты. Вперёд.
  • bezmegh
    Усе лайно донашого берегу
  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Друзі поляки, пора за референдум подумати в Кенінсбергу, друзі фіни - все, що москаль забрав у 1940, до лінії Манергейма, друзі японці - не тільки південні, а всі Курили Вас давно чекають. Там навчання були-курам насміх, аж 3 тис. ваньок бігало, а Ви справжня нація. Гарячий народе Грузії, чого чекаєте, москалі самі не виздихають, вперед аж до Кубані, там десь зустрінемось і демаркуємо спільний кордон. Славетні сини Ічкерії, воїни Дудаєва, беріть за одне місце бородатого зрадника за кадик, зробіть йому кердик і вперед до перемоги. Сусіди молдавани, гоніть ту москальську нечисть з Вашої землі у води Дунаю, бички навесні голодні, може і яка більша рибина запливе.
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