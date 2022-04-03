Враг перегруппировывает силы в Донецком направлении. Туда перебрасывают подразделения из Калининградской области, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации в Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброс отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей".