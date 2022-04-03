"Шахтер" проведет игры с лучшими командами Франции, Италии и Турции для сбора средств украинским детям, - директор клуба Срна
Об этом сообщил директор украинской команды Дарио Срна в эфире Украина24, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, игры пройдут в Стамбуле. 13 апреля "Шахтер" встретится с местным "Бешикташем", а уже 19 апреля состоятся игры с турецким "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ, и итальянским "Лацио".
"Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Пока это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "придет время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим соглашаюсь и также убежден, что так будет", - резюмировал Срна.