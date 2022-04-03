В результате обстрелов российскими ракетами поврежден Одесский НПЗ и нефтехранилище, - ОВА

Российские войска ракетными ударами в воскресенье утром повредили Одесский нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник военной администрации Одесской области Максим Марченко.

"Утром противник нанес ракетный удар по Одессе. Повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод", - сказал Марченко в вечернем видеообращении, размещенном на официальном телеграм-канале Одесского городского совета в воскресенье.

По его словам, пострадавших нет. Масштабов повреждений и других подробностей о последствиях налета он не сообщил.

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В то же время он отметил, что СБУ задержаны лица, фиксировавшие места попадания ракет.

"Нами были обнаружены факты, когда определенные лица фиксировали места попадания ракет. Они уже задержаны СБУ и понесут соответствующее наказание", – подчеркнул Марченко.

Он также отметил, что украинским защитникам известно о подготовке россиянами вторжения с территории Приднестровья, но назвал его маловероятным в ближайшее время.

"Мы понимаем, что эти действия направлены на сковывание украинских войск в Одесской области, что помешает нашим наступательным действиям по другим направлениям. Напряжение остается, но в ближайшее время угроза вторжения с этого направления маловероятна", - заверил глава Одесской ОВА.

"Наши силы обороны контролируют ситуацию в области", – подчеркнул он.

Со своей стороны, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телеэфира UAвместе в воскресенье вечером на вопрос о том, какая критическая инфраструктура Одессы пострадала в результате утреннего обстрела, сказал, что "враг намерен уничтожать наши нефтеперерабатывающие заводы, и Одессы это также касалось".

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