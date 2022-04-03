За прекращение войны ответственен Путин. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, чтобы виновные в военных преступлениях в Украине были привлечены к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно, и это совершенно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и гибнут", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, это лишь подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться.

"Ответственность президента Путина состоит в том, чтобы остановить войну. Также очень важно, чтобы Международный уголовный суд начал расследование потенциальных военных преступлений в Украине, и все факты были представлены за столом переговоров и чтобы виновные были привлечены к ответственности. Поэтому я решительно приветствую расследование Международного уголовного суда", - подытожил он.

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