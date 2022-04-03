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На востоке в ближайшее время будут идти ожесточенные бои за нашу территорию, - Данилов

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На востоке в ближайшее время будут идти ожесточенные бои за нашу территорию, - Данилов
На востоке Украины готовятся к большим боям с российскими оккупантами.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ситуации на направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Действительно, там собирается большая группировка войск российской федерации. Останавливаться они не собираются. Я уже говорил и еще раз могу повторить: задачи, которые ставит путин перед своими янычарами по поводу уничтожения нашего государства, они никуда не исчезают. Единственное, что они сегодня будут делать – перегруппировки, имеют большое желание именно на этом направлении сделать большие проблемы для наших Вооруженных сил, и мы также ожидаем, что в ближайшее время там будут ожесточенные бои вестись за нашу территорию", - отметил секретарь СНБО.

"То, что касается маневров, которые у них там (на Сумщине. - Ред.) были, это передислокация на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну. Мы готовимся, готовятся наши Вооруженные Силы, готовится все наше общество для того, чтобы дать сопротивление этому агрессору, этим рашистам, которые продолжают переться на нашу землю, и я никого бы не успокаивал, что это пройдет через день, через две, через неделю.

Это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего. Нам нужна победа, и она обязательно будет", - добавил он.

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