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Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, Британия построит новые АЭС.

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Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, Британия построит новые АЭС.
Великобритания в скором времени озвучит амбициозные планы строительства новых атомных электростанций.

Такое заявление сделал министр энергетики королевства Кваси Квартенг. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sunday Telegraph.

По словам министра, Британия планирует значительно расширить свои ядерные мощности до 2050 года – очевидно, что новые станции будут иметь гораздо большую мощность.

Уже на следующей неделе премьер Борис Джонсон объявит планы строительства новых атомных электростанций.

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По словам Министра энергетики, планы предусматривают почти полную замену всех АЭС в Британии до 2050 года. За это время должно быть построено 6 или 7 новых более мощных АЭС.

Однако ключевые изменения ожидают Британию в ближайшее десятилетие. К 2030 году будут выведены из строя все действующие АЭС, кроме одной. Таким образом, доля ядерного генерации должна достичь 15-25%.

Как сообщается, курс к увеличению производства ядерной энергии станет частью значительного расширения производства собственной энергетики, принятого из-за действий РФ.

Топ комментарии

  • Dima30
    Вам буде цікаво почути що рашисти фінансували організації та політиків в Німеччині які виступали за найскоріше закриття атомних електростанцій в країні,причина зрозуміла підсадити європейців на свій газ.Останні блоки мали зупинитися цього року.
  • Ned Stark
    У бритів немає залежності від рашки, бо більшість нафти та газу вони купують у норвежців або добувають самі в Північному морі... Британці думають головою, на відміну від німців!
    Але от дивно, чому французи так бояться москалів, якщо Франція майже не купує кацапський газ і має найкращу у світі мережу із десятків АЕС.
  • Dima30
    Ще десять років тому у Німеччині працювало 17 атомних за часів керування канцлерки Меркель їх число скоротилося до трьох які мали зупинити до 22 квітня цього року.Ось так політика будувалася по залежності від поставок енергоносіїв з росії!
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