Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию российского подполковника Слабцова
48 43033
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ликвидации подполковника оккупантов Слабцова.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.
Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов".