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Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию российского подполковника Слабцова

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Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию российского подполковника Слабцова
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ликвидации подполковника оккупантов Слабцова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов".

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