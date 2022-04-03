Аэропорт не узнать, - в "Антонове" рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле. ФОТО

ГП "Антонов" сообщило, что в результате боевых действий в Гостомеле уничтожены 3 и повреждены 5 самолетов и админздания.

Об этом сообщают в пресс-службе ГП "Антонов", информирует Цензор.НЕТ.





"ВСУ освободили от российских оккупантов Гостомель, в котором находится аэропорт "Киев-Антонов-2", где проводятся испытательные полеты и который является местом базирования самолетов "Авиалиний Антонова". После пребывания "российского мира", к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150, ангары", – говорится в сообщении.

Также, в ГП "Антонов" отметили, что предстоит много работы по восстановлению и восстановлению инфраструктуры аэропорта и флота.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ангар с разрушенной "Мрией" в освобожденном Гостомеле. ФОТОрепортаж