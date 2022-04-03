НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции
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Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз может очень быстро принять их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление в эфире телеканала CNN сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", - заявил он.