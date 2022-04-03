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НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции

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НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции
Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз может очень быстро принять их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление в эфире телеканала CNN сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    И вот тут путлер должен вроде как начать спецоперацию против Швеции и Финляндии, так как это угроза, подлетное время там.....
  • Дмитрий Шевченко 926c6be7
    Мы без шансов. Венгерские шлюхи Путлера костями лягут что бы нас туда не приняли, а французские и немецкие будут делать вид что им очень жаль, но они ничего не могут поделать с "позицией наших венгерских союзников".
  • Максим Мороз 1ada3982
    Сцикуни, навіть коли війна скінчится вони ніколи не приймуть Україну, бо бояться кацапів... А всякі балачки про корупцію та інше звичайні відмовки
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