Будет создан механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории Украины, - Зеленский

В Украине будет создан специальный механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории нашей страны.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", - сказал глава государства.

По его словам, МИД, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция, Служба безопасности, разведка и другие структуры согласно своей компетенции должны направить все усилия, чтобы механизм заработал немедленно.

"Призываю всех наших граждан и друзей Украины в мире, которые могут приобщиться к этой работе и помочь установлению справедливости сделать это.

Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле.

Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", - подытожил Зеленский.

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