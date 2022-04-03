Полиция усиливает патрулирование в освобожденных городах Киевской области

Национальная полиция усиливает патрулирование во всех освобожденных городах Киевщины.

Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко во время посещения Макарова, Бородянки, Гостомеля и Бучи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

По его словам, в освобожденных населенных пунктах полицейские подразделения производят зачистку территории от диверсантов, взрывоопасных предметов и боеприпасов.

"У нас уже наработана схема усиления полицейского присутствия в освобожденных от оккупантов населенных пунктах. В частности, мы увеличиваем, в том числе за счет приданных сил из других регионов, количество патрульных нарядов, работников спецподразделений и оперативных служб для обеспечения правопорядка и оперативного реагирования на сообщения граждан ", – сказал он.

Клименко пообщался с личным составом и наметил основные задачи. Он также вручил знаки отличия работникам подразделений полиции Киевщины и бойцам КОРДа, которые противостояли российским оккупантам.

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