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После изгнания оккупантов из других областей могут открыться еще более страшные вещи, - Зеленский

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После изгнания оккупантов из других областей могут открыться еще более страшные вещи, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что издевательство – это природа российских военных.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выгнали врага с территории нескольких областей. Но под контролем российских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Ведь такова природа пришедших на нашу землю русских военных. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства.

Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совете Безопасности ООН во вторник.

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Топ комментарии

  • Алекс Вайс
    Молодець, сказав правду про жабу, агента КДБ, нацистку фрау Меркель і про опариша, слизняка Саркозі
  • Ан Мур
    Петро Порошенко, Video

    39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
    Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
    1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
    2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
    3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
    4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
    5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
  • Garry Grant
    Так гарно розповідає. Він це і путлеру збирається розповідати після заключення агрохіміями, подоляками і чалими "мирного договору" з кацапами?
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