Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина, - Джонсон о Буче
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонон написал в твиттере.
Он отметил: "Подлые нападения России на невинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.
Никакое возражение или дезинформация со стороны Кремля не может скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой – Путин в отчаянии, его вторжение проваливается, а решительность Украины никогда не была сильнее.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся в помощи на местах.
Великобритания была на передовой в поддержке Международного уголовного суда ООН по расследованию зверств, совершенных в Украине, и Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей – мы не успокоимся, пока правосудие не будет осуществлено".